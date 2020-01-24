Onları asla unutmayacağız… Mumcu ve Okkan’ı anıyoruz

Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993’te evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu, Ali Gaffar Okkan ise 8 yıl sonra 24 Ocak 2001’de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’den valilik binasına giderken pusuya düşürülerek şehit edildi

Araştırma, kitap ve makaleleri ile Mumcu, Türkiye tarihine damga vuran gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993’te, evinin önünde park halinde olan otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Aradan geçen 27 yıla rağmen olayın ardındaki sır perdesi henüz aydınlatılamadı.

Diyarbakır’a ‘evim’ diyen ve Diyarbakırlıların da ‘baba’ olarak nitelendirdiği Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ise 24 Ocak 2001’de Emniyet Müdürlüğü’den valilik binasına giderken pusuya düşürülmüş, açılan çapraz ateşte yanında bulunan 5 polis memuruyla birlikte şehit olmuştu.

Okkan 1997 yılında atandığı Diyarbakır Emniyet Müdürülüğü görevinde Türk emniyet teşkilatı için ilk sayılabilecek uygulamaları hayata geçirmişti. Polisin halktan kopuk olamayacağına inanan Okkan emniyet teşkilatı ile vatandaşı kaynaştırmayı başarmıştı. Hizbullah terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlarla örgütü önemli ölçüde yıpratan Okkan örgütün hedefi haline gelmişti.

MUMCU ANKARA’DA ANILACAK

Uğur Mumcu, katledilişinin 27’nci yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanında da anmalar yapılacak. Mumcu için Ankara’da düzenlecek anma töreni saat 10.00’da Batıkent Metro durağından Uğur Mumcu Anıtı’na yürüyüşle başladı. Evinin bulunduğu Uğur Mumcu Sokağı’ndaki anma programı ise, saat 12.00’de gerçekleşecek. Saat 14.30’da da anıtmezar ziyareti gerçekleşecek.

OKKAN HEM MEMLEKETİNDE HEM DE DİYARBAKIR’DA ANILACAK

Diyarbakır Sezai Karakoç Bulvarı’nda koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy ile birlikte şehit edilen Ali Gaffar Okkan için şehit edilişlerinin 19’uncu yıl dönümünde hem Diyarbakır’da hem de memleketi Sakarya Hendek’teki mezarı başında da bir anma gerçekleşecek.