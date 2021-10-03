ONLARLAYDIM AMA ONLARDAN DEĞİLDİM





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Cüneyt Özdemir belgesel serisinde sizleri Irak’a götürüyor, Irak’da bir savaşın yol hikayesini anlatıyor. Irak savaşında ne gibi izlenimlerde bulundu? Neler yaşadı? Ne gibi zorluklarla karşılaştı? — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir