‘Önlem almazsak gıda karneye bağlanabilir’

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İhlami Özcan Aygun tarımsal üretimin devamlılığı ve gıda zincirinin işlemesi konusunda şimdiden önlemlerin alınması uyarısında bulundu.

EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLI OLALIM

İtalya, İspanya, Hollanda, Mısır ve Fas’ta domates, biber, patlıcan, soğan, patates gibi birçok sebzenin ekiminde büyük sıkıntılar başladığına işaret eden Aygun, Türkiye’de de tarlada hijyenin, üretici ve işçinin sağlığının korunmasını sağlayacak tedbirlerin alınmaması halinde 2020 yaz aylarından itibaren büyük sıkıntılar yaşanabileceğini söyledi.

Corona virüs salgınının uzun sürmesi halinde ekonomik krizin uluslararası ticarete etkisiyle karneyle gıda dağıtımına geri dönüşlerin yaşanabileceği tahminleri dahi yapıldığına işaret eden Dr. İhlami Özcan Aygun, şunları söyledi:

* En kötü senaryoya hazırlıklı olunmalıdır. Nisan-Mayıs itibarıyla başlayacak hasat da dikkate alınarak, gıda zincirinin ilk halkası olan tarlalarda üretim güvenceye alınmalıdır. Tarım sektöründe çalışan üreticilerin, gezici ve mevsimlik işçilerin Covid-19 salgınından etkilenmemesi için sağlık koşullarına uygun çalışma düzeni oluşturulmalı, gerekli güvenlik şartları sağlanmalıdır.

* Geçici, gezici ve mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden tarlalara transferinin ve konaklamalarının sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleşmesine dönük tedbirler acilen alınmalıdır. Fide dikim sürecinin başlamasıyla doku kültürü ve fide üreten üreticilerin en çok kullandıkları malzemeler; eldiven, maske ve dezenfektan ürünleridir. Bu ürünlerin sürekli değiştirilmesi gerekmektedir. Salgın nedeniyle tedariki zorlanan ve fiyatları ciddi oranda artan bu ürünler çiftçilerimize bakanlık eliyle verilmelidir.

VİRÜSÜ ÜRÜNLER TAŞIR

Dr. Aygun İtalya, İspanya, Hollanda, Mısır ve Fas’ta domates, biber, patlıcan, soğan, patates gibi birçok sebzenin ekiminde büyük sıkıntılar başladığını, önlemlerin alınmaması halinde Türkiye’de de benzer sıkıntıların yaşanacağını belirtirken, salgının tarım sektörüne yansımasının, hem üretimi durduracak, köylüyü ve çiftçiyi tarladan uzaklaştıracak hem de üretilen ürünlerin virüsün taşıyıcısı haline gelmesine yol açacak sorunlara neden olacağını söyledi.