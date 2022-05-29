Uysal, “Halk, ‘Erdoğan ve zihniyeti gitsin mi kalsın mı’ oylaması yapacak. O parti bu partiden çok, gitsin-kalsın oylaması yapacak” değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Genel Başkan yardımcısı, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, SÖZCÜ’yü ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz görüşen Uysal, “Önümüzdeki seçim bir referandum olacak. Halk, ‘Erdoğan ve zihniyeti gitsin mi kalsın mı’ oylaması yapacak. Halk o parti bu partiden çok, gitsin-kalsın oylaması yapacak” dedi. Enginyurt da “Milleti aç, yurt gezilerinde yaşlı teyzeler omzuma başını koyup ağlıyor, ‘Bizi kurtarın’ diyor. Milleti batırdılar, ‘Nas’ diyerek uyuttular’, ‘Pas’ geçerek soydurdular” açıklaması yaptı.

HALK PERİŞAN HALDE

Enginyurt “Vatandaş bize dert yanarken iş, aş istemiyor, tek isteği bu iktidardan kurtulmak….’ Esnaf ‘Bir kahvemi için’ diye ısrar ediyor, derdini anlatıyor. Öyle dolu ki… Vatanını seven herkes bugünkü iktidardan kaçıyor. Halkın perişanlığını görüyoruz. İnsanlar 50 liraya muhtaç hale gelmiş. Dede torunu ile parka gidiyor, bir balon ya alıyor ya alamıyor” ifadelerini kullandı.

ALİ EKBER ERTÜRK İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER

DP lideri Gültekin Uysal ve Cemal Enginyurt, Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz, Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve Haber Müdürü Emin Özgönül ile bir araya geldi. Uysal ve Enginyurt hayatını kaybeden gazetemiz Ankara Bürosu muhabiri Ali Ekber Ertürk için başsağlığı dileğinde de bulundu.