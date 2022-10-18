18 Ekim 2020’de hayata veda eden yazarımız Bekir Coşkun, bugün Şanlıurfa’nın Türmen Köyü’ndeki kabri başında anılacak.

Emin ÖZGÖNÜL

Türkiye 18 Ekim 2020 günü gazetemiz yazarı Bekir Coşkun’u kaybetti. Okurları büyük bir kalemi, eşi Andree büyük aşkını, ailesi canlarını, meslektaşları da büyük yazarı, dinmeyen özlemle anıyor. SÖZCÜ gazetesi yazarı Bekir Coşkun’un ölümünün üzerinden iki yıl geçti ancak “Onuncu Köy” hâlâ yasta…

Geride kalan iki yılda Türk basının efsane kalemi Bekir Coşkun’un yokluğuna, ailesi, dostları, okurları alışamadı, daima gülen yüzünü, hayvan ve doğa sevgisini, sanata olan düşkünlüğünü hatırladı, kıvrak kalemini özledi. “Urfalı Bekir Kaptan” bugün Şanlıurfa’nın Türmen köyündeki mezarı başında anılacak.

GAZETECİLİK ÖYKÜSÜ

1945 yılında doğan Coşkun, muhabirlikle başladığı meslek yaşamında Türkiye’nin en çok okunan ve sevilen yazarı oldu. Okurlarıyla, her yazara nasip olmayacak güçlü bir bağ kurdu. Zorlu tedavisi sürerken dahi kalemini elinden düşürmedi.

Coşkun’un gazetecilik öyküsü Ankara’da üniversite yıllarında başladı. Müziğe olan merakı nedeniyle ve harçlığını çıkarmak için gece kulüplerinde kanun çalıyor, yerel Hür Anadolu gazetesinde de muhabirlik yapıyordu. Denize ve Cunda Adası’na olan tutkusu ile gemici ehliyeti de aldı ve Urfa’dan çıkan ilk “kaptan” oldu. Dönemin en çok satan yayın organı Günaydın gazetesine geçtikten sonra gazetenin Ankara temsilcisi oldu. Bir süre sonra köşe yazılarına başladı. Kıvrak kalemini ve yeteneğini ilk keşfeden, Günaydın Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rahmi Turan‘dı. Coşkun’a açtığı köşeye, “Dokuzuncu Köy” adını da Rahmi Turan koydu. Karadeniz Haber Ajansı’nda yöneticilik de yapan Coşkun için daha sonra Hürriyet günleri başladı.

SÖZCÜ’DE 7 YIL

Gazetenin en çok okunan yazarlarından biriydi ama yıllar geçip iktidar değişince yazılarını yumuşatması istendi. Aynı günlerde yakın dostu Emin Çölaşan‘a da benzer baskılar geldi ve ‘Hayır’ dediği için işine son verildi. Bekir Coşkun da “Biz bir kayıktaydık, kürek arkadaşımı dalgalar aldı” diye müthiş bir yazı yazdı ve istifa etti. Kısa dönem çalıştığı Habertürk ve Cumhuriyet gazetelerinin ardından 14 Mart 2013’ten itibaren SÖZCÜ’de özgürce yazmaya başladı. “Meslek hayatımın en mutlu günlerini SÖZCÜ’de geçiriyorum’ diyerek okurlarının kalbini fethetmeyi sürdürdü. Urfalı Bekir Kaptan’ı özlem ve hasretle anıyoruz…

BEN AYRILIKLARA DAYANAMAM

Dün sonbaharın ilk yağmuru yağdı Cunda’ya.

Baktım da; deniz dahi yağmuru bekliyor.

Dalgalar, sanki damlaları karşıladılar.

Demek ki; deniz olsan da damlalara ihtiyacın var.

Dün yağmur damlalarını saydım, iki eksik çıktı.

Biri sağ yanağımdan, diğeri sol yanağımdan dökülmüştü.

Sonbahar güzel oluyor buralarda ama ben ayrılıklara dayanamam.