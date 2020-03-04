Onur Akay’a 30. Sanat Yılı Ödülü verildi!

Engelli dernekleri ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’a ‘30. Sanat Yılı Ödülü’ verdi. Akay, ödülünü 25 sene önce konservatuvarda hocası olan usta müzisyen Ahmet Özden’in elinden aldı. Özden, “Onur Akay, 25 yıl önce İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğrencim olmuştu ve şimdi kendisine ödül vermek beni çok mutlu etti. Onur, sınıfta tek öğrenciydi ve dersleri özel ders gibi geçiyordu. Kendisine nice 30 yıllar diliyorum” ifadelerini kullanarak ödülünü takdim etti. Akay ise, tüm engelli derneklerine teşekkür ederek İstanbul Ağlıyor şarkısını söyledi.