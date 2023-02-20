Onur Bulut gerçekleri ortaya çıktı! Meğer Kayserispor…

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Onur Bulut’un menajeri Elyasa Süme, A Spor’da canlı yayında konuştu. Elyasa Süme açıklamasında, “Çok üzgünüm, Türkiye’de şu an çok daha önemli ve farklı konular var. Bunları konuşmak beni derinden üzüyor. Hukuki bir süreç işleyecek. Ben Onur Bulut ile beraber kulüpteydim. Ben sanki birileri işbirliğiyle yapmışım gibi sözler edildi. İddialar oluyor, yanlış anlamayın ama bu iddialar endirekt de olsa suçlamaya dönüyor. Bu hoş bir şey değil, çirkine kaçıyor. Bu sebeple konuşuyorum. Avukatların konuşması lazım şu an. Benim görevim, futbolcuyu temsil etmek. 300’e yakın Süper Lig maçım var. Kimse hakkımda böyle konuşmadı, konuşamaz” ifadelerini kullandı.