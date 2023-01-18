Onur Bulut, Kayserispor’un Teklif Ettiği Sözleşme Uzatma Teklifini Reddetti

Salim MANAV – AJANSSPOR Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, iç transferde harekete geçti. Kayseri temsilcisi, kadro planlamasında yer alan futbolcularına yeni sözleşme teklif etti.

Onur Bulut sözleşme uzatmıyor Birçok takımın radarında bulunan Onur Bulut, Kayserispor’un kontrat teklif ettiği oyuncular arasında yer aldı. 28 yaşındaki sol bek, kulübü ile nikah tazelemeye yaklaşmadı. Tecrübeli futbolcu, Kayserispor’un sözleşme uzatma teklifini reddetti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor Onur Bulut, Kayserispor’un kontrat yenileme teklifini reddetti. Başarılı futbolcunun Kayseri temsilcisi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Haziran ayına kadar Kayserispor ile kontrat imzalamaması durumunda Onur Bulut, takımdan ayrılmış olacak.

Trabzonspor’un radarında Kulübü ile anlaşma sağlayamayan Onur Bulut, son şampiyon Trabzonspor’un radarında bulunduğu iddia edildi. Bordo-Mavili kulübün Onur için düğeye bastığı fakat maliyetlerin yüksek geldiği kaydedildi. İddiaya göre Trabzonspor, Onur Bulut’tan indirim istedi.

Onur Bulut’un kariyeri 16 Nisan 1994 doğumlu Onur Bulut, Almanya’nın Werdohl takımında yetişti. Bochum, Freiburg, Braunschweig gibi takımlarda forma giyen Onur, Alanyaspor ile Türkiye’ye adım attı. Çaykur Rizespor’da kiralık olarak oynayan sol bek, 2021 yazında Kayserispor’a imza attı.

Onur Bulut’un bu sezonki performansı Bu sezon Kayserispor forması ile 20 karşılaşmada görev alan Onur Bulut, 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 28 yaşındaki sol bek, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Tecrübeli savunmacı, 1 maçta sarı kart gördü.