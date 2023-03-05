Onur Bulut: Yıllardır Beşiktaş’taymışım gibi hissediyorum

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar ile ilk maçına çıkan Onur Bulut, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Yıllardır bu kulübün parçasıymış gibi hissettiğini belirten Bulut, “İlk önce ülkemize başsağlığı diliyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah her şey en kısa zamanda ne kadar olabiliyorsa da yerine gelir. İnsanlar çadırlarına değil de evlerine kavuşur. Gerçekten benim için çok iyi bir maç oldu. Takım arkadaşlarım çok destek oldu ilk günden beri. Yeni değil de aylarca, yıllarca burada olmuşum gibi hissettim. Bunu da maçta en iyi şekilde performansımla göstermek istedim” dedi.

Israrla Beşiktaş forması giymek istediğini ve bu isteğine kavuştuğunu belirten milli oyuncu, “3,5 sene önce Almanya’dan gelmiştim Türkiye’ye. İlk büyük maçım Beşiktaş maçımdı. Zaten burada oynadığımızda atmosferden çok etkilenmiştim. İlla burada oynamak istiyordum. Tabii ki bugüne nasip oldu. Taraftarlarımızın bu kez benim arkamda olmasından çok mutluyum. Çok güzel bir duyguydu. İnşallah takım halinde böyle devam ederiz” ifadelerini kullandı.