Onur Büyüktopçu’nun anne sevgisi

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, annesi ile vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirterek, “Annem benim her şeyim” dedi.

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu annesi Ayşe hanım ile birlikte geçtiğimiz gün Akmerkez’de objektiflere yansıdı. Annesi ile alışverişe çıktıklarını belirten sempatik oyuncu, “Annem ile vakit geçirmeyi çok seviyorum. Annem benim her şeyim” diyerek anne sevgisini dile getirdi.

Yakın zamanda önemli projeler ile ekranlara dönebileceğinin sinyalini veren Büyüktopçu, “Setleri özledim birçok proje var değerlendirme aşamasındayım” diyerek annesi Ayşe hanım ile birlikte AVM’den ayrıldı.