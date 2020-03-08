Onur Marketler’den Kadınlar Günü mesajı

8 Mart dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, şirket olarak kadın çalışanlar için pozitif ayrımcılık uyguladıklarını söyledi.

İş hayatında kadınların daha fazla yer almasının ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığının bilincinde olduklarını ifade eden Özen, bu yüzden Onur Marketler olarak her geçen yıl kadın çalışan sayısını artırdıklarına dikkat çekti.

Hayatın her alanına değer katan kadınlara destek olmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Cemal Özen, kadınlara tam zamanlı çalışma imkanları sunduklarını ayrıca, ev hanımı ve öğrenci kızların sosyal yaşamlarına uygun kendi müsait saatlerinde mağazalarda part-time çalışabildiklerini söyledi.

MOR ÇATI DERNEĞİNE BAĞIŞ

Özen “Şubat ayı sonu itibarıyla kadın çalışan sayımız 1.700’ü geçmiş durumda. Şirket olarak kadın çalışanlarımıza dün olduğu gibi yarın da pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceğiz. Kadın çalışanlarımıza Onur Ailesi’ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Sadece ürün satmadıklarını kadınların hakları için de sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini ifade eden Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, “halen devam eden bir kampanyamıza seçili ürünlerimizden elde ettiğimiz gelirin bir bölümünü Mor Çatı Derneği’ne bağışlıyoruz” şeklinde konuştu.