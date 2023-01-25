Onur Şener davasında “Sanatçı değil şarkıcı” polemiği

Müzisyen Onur Şener’in Ankara’da şarkı söylediği eğlence mekanın önünde öldürülmesiyle ilgili dava Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmaya, Şener’in ailesi ve yakınlarının dışında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da katıldı.

“MEKANDAN ÇIKTI VE BİZE KÜFÜR ETTİ”

Üçü tutuklu beş kişinin “canavarca hisle öldürme” suçuyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı müdahillik talebinde bulundu. Sanık avukatları, “Onur Şener, sanatçı değil şarkıcıdır” diyerek talebin reddini istedi. Mahkeme heyeti, bakanlığın talebini reddetti. Tutuklu sanıklardan İlker Karakaş, şunları söyledi:

– Kapının önüne çıktığımda arkadaşlarım ve şef garson konuşuyordu. Yanlarına gittim. Ona olayı anlatmak istedim. Bunun üzerine mekanın sol tarafına doğru geçtik. Onur Şener o sırada mekandan çıktı ve bize küfür etti. Üstümüze geldi, ben de o sırada elimde bulunan bardağı Onur’a doğru fırlattım.

– Ben Onur Şener’den korkmadım. Ben Onur Şener’in psikolojisinin bozuk olduğunu anladım. Onunla kavga etmek istemedim. Ama o bize saldırdı. Bardağı, heyecanla, telaşla fırlattım. Raporlarda belirtilen elimdeki kesiklerin nasıl olduğunu bilmiyorum. Görmedim. Maktulün boynundaki kesiklerin nasıl olduğunu görmedim. Ben Pelin Hanım’la uğraşıyordum.

“ELİNDEKİ BİRA BARDAĞIYLA ONUR BEY’İN KAFASINA VURDU”

Tutuklu sanıklardan Ali Gündüz de şu savunmayı yaptı:

– İddianamedeki suçlamaları kabul etmiyorum. Sayın Onur Şener’i adımın geçtiği bir olayda kaybettiğimiz için üzgünüm. Ailesine ve sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Mekan içerisinde yaşanan tartışmanın ardından dışarı çıktığımızda herkeste bira bardağı var mıydı emin değilim.

– Onur Bey dışarı çıkıp bizimle ters istikamete doğru yürüdü. Sonra bir anda dönüp üzerimize koştu. İlker elindeki bira bardağıyla Onur Bey’in kafasına vurdu. Ardından arbede başladı. Ben yere cam kırıklarının üstüne düştüm. Bu esnada da kim kime ne yaptı görmedim. Dışarıda arbede ilk İlker ve Onur Bey arasında oldu. Semih’i hatırlamıyorum. Eşim ve Jale’nin bir teması olmadı.

Gündüz’ün savunmasının tamamlanmasının ardından heyet, duruşmaya ara verdi. Duruşma öğleden sonra sanık savunmalarıyla devam edecek. (ANKA)