OPEC: Petrol piyasasında 2021'e kadar hafif bir toparlanma görülecek

İSTANBUL (AA) – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, gelecek yıla kadar petrol piyasasında "hafif bir toparlanma" görüleceğini bildirdi.

OPEC'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, OPEC'in 44. Ortak Teknik Komite (JTC) toplantısının video konferans yoluyla başladığı ifade edildi.

Petrol piyasasındaki gelişmelerle ilgili olarak Ortak Bakanlar İzleme Komitesine (JMMC) tavsiyelerde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, JMMC'nin yarın video konferans yoluyla bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo da toplantıya katılan üyelerin petrol piyasasının istikrarı için yürüttüğü iyileştirme çalışmalarına dikkati çekti.

Barkindo, OPEC'in eylül ayına ilişkin petrol piyasası raporundaki değerlendirmelerin önemine işaret ederek, "Raporda belirtildiği gibi petrol piyasasında 2021'e kadar hafif bir toparlanma görülecek. Bu varsayım, talep artışı ve üretim kesintine uyumluluk beklentisiyle destekleniyor. Mevcut zorluklar karşısında sabırlı olmalıyız. Söz konusu toparlanmanın, bu yıl ekonomi ve petrol piyasasında yaşanan durgunluk kadar hızlı olmayacağını unutmamalıyız. Belirsizlikleri göz önüne alarak tetikte kalmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.