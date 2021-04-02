OPEC+ petrol üretim kısıtlamalarını kaldırıyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın da dahil olduğu onunla birlikte hareket eden ülkeler (OPEC+), ABD’nin yeni yönetiminin enerjinin tüketiciler için makul fiyatlı hale getirilmesi için Suudi Arabistan’a çağrı yapmasıyla petrol üretimine yönelik kısıtlamaları mayıstan itibaren kademeli olarak kaldırma konusunda anlaştı.

2020 yılında pandemi kaynaklı kısıtlamaların talebi düşürerek petrol fiyatlarını geriletmesi sonrası petrol arzına büyük kısıtlamalar getirmiş olan OPEC+ grubu dün yaptığı toplantıda mayısta petrol üretimi kısıtlamalarını günlük 350,000 varil gevşettikten sonra, Haziran’da tekrar günlük 350,000 varil, temmuzda da günlük 400,000 varil daha gevşeteceğini açıkladı.

GÜNLÜK İLAVE 1 MİLYON VARİL GELECEK

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, grubun temmuza kadar petrol üretimini toplamda günlük 1.1 milyon varil artıracağını doğruladı.

Bunun yanı sıra, dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan’ın uygulamakta olduğu gönüllü petrol kesintisini temmuza kadar kademeli olarak kaldıracağını açıklamasıyla arz kısmında günlük ilave 1 milyon varil daha gelmiş olacak.

OPEC+ grubunun mayıstan itibaren uygulayacağı petrol kısıntısı günlük yaklaşık 6.5 milyon varilin üzerinde olacak. Nisan’da kısıtlamalar günlük 7 milyon varilin birazcık altındaydı. (Reuters)