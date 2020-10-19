OPEC+ ülkelerinin hedefi, petrolün varil fiyatını 40 doların üzerinde tutmak

CEZAYİR (AA) – Cezayir Enerji Bakanı Abdulmecid Attar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, 2020 sonuna kadar petrol fiyatlarını 40 doların üzerinde tutmayı hedeflediğini bildirdi.

OPEC'in dönem başkanlığını yürüten Attar, başkent Cezayir'deki bir programda, OPEC+ grubunun petrol piyasasını koruma ve fiyat istikrarı için gerekli tüm adımları atma kararı aldığını söyledi.

Attar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada petrol talebinin günlük 9 milyon varilden fazla gerilediğini belirterek, 2021 yılının başından itibaren petrol fiyatlarında yükseliş beklendiğini ifade etti.

OPEC+ grubu ülkeleri nisan ayında petrol üretiminin, mayıs başından temmuz sonuna kadar günlük 9,7 milyon varile, ağustos ayından yıl sonuna kadar da günlük 7,7 milyon varile düşürülmesi kararı almıştı.