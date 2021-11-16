OPEC’ten petrol arzı açıklaması

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, petrol piyasalarında aralık ayında ve önümüzdeki yıl arz fazlası olmasını beklediklerini açıkladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, petrol piyasalarında aralık ayında ve önümüzdeki yıl arz fazlası olmasını beklediklerini açıkladı.

Barkindo, “Bunlar çok dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor” dedi.

Barkindo, Abu Dabi’deki bir konferansta gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC’in küresel ekonomik toparlanmanın devam etmesini sağlamak için bir sebebi olduğunu da ifade etti.

SON YILLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKMIŞTI

Öte yandan, ekim ayı sonlarında brent petrolün varil fiyatı, ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin sıkı küresel arz ve güçlenen yakıt talebi nedeniyle 2018’den bu yana en yüksek seviyelerine ulaşarak 86,50 dolara yükselmişti.

Goldman Sachs ise, küresel petrol talebindeki güçlü toparlanmanın Brent ham petrol fiyatlarını yılsonu varil başına 90 dolar tahmininin üzerine çıkarabileceğini açıklamıştı. (REUTERS)

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