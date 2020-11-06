Opel'den kasım ayına özel kampanya

İSTANBUL (AA) – Opel, kasım ayı boyunca başta Grandland X ve Insignia olmak üzere tüm modellerinde kampanyalı teklifler sunuyor.

Opel açıklamasına göre, Marka, SUV araç segmentinde Alman DNA'sı ile öne çıkan Opel Grandland X, kasım ayına özel 75 bin TL kredi için 15 ay, yüzde 0 faiz imkanı tanıyor. "Hayatı değiştir" sloganı ve gelişmiş teknolojik özellikleri ile bir SUV’dan daha fazlasını sunan Opel Grandland X modellerine bu ay 332 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Opel’in B-SUV segmentindeki oyuncusu Crossland X ise 221 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Açıklamaya göre, segmentinde öne çıkan Corsa modeline kasım ayında, 50 bin TL kredi için 15 ay, yüzde 0,89 faiz imkanına ek showroom’lara özel avantajlarla ve 169 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca yeni Corsa segmentinde ikinci sıradaki yerini ve iddiasını koruyor.

Opel’in bu yıl müşterileri ile buluşturduğu modellerinden Astra hatckback (HB) de kasım ayında cazip tekliflerle sunuluyor. İddiasını kanıtlamış motoru, dokuz ileri vitesli otomatik şanzıman seçenekleri ve daha da dijitalleşen yenilikçi teknolojileriyle yeni Astra HB modeline 230 bin 900TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Profesyonellerin hem iş hem de özel hayatlarında kullanabildiği, çok yönlü Opel Combo modeli de kasım ayında, 50 bin TL kredi için 15 ay, yüzde 0,89 faiz imkanına ek showroom’lara özel avantajlarla, 180 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

– Yeni Insignia Türkiye’de 11 Kasım’da satışa sunulacak

Açıklamaya göre, Opel’in Amiral Gemisi yeni Insignia için geri sayım başladı. 11 Kasım’da Türkiye’de satışa sunulacak olan yeni Insignia, yenilenen tasarımı, verimli motor şanzıman seçenekleri, konforu, Alman teknolojisi ve yeni donanım seviyeleriyle tüketicilerle buluşmak için gün sayıyor.

Opel’in kasım ayına özel avantajlı fiyatlarına, sıfır faizli kredi olanaklarına ve finansman seçeneklerine Opel Türkiye web sitesi üzerinden de erişilebiliyor.