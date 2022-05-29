Operasyon bölgesinden acı haber: Bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Operasyon bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bir askerin şehit düştüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 27 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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