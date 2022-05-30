Operasyonda yaralanan Uzman Çavuş İslam Sancak şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak şehit oldu.

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Samsun Tekkeköy nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak şehit oldu. Şehidin acı haberi, Erenköy Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı paylaşımda, “Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonda ilçemizin yiğit evladı Erenköy Mahallemiz sakinlerinden P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi bugün Erenköy Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

BİR YIL ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Öte yandan Erenköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Karmil, şehit İslam Sancak’ın 1 yıl önce nişanlandığını ve bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığını ifade etti. Şehit İslam Sancak’ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildikten sonra ikindi namazını müteakip Erenköy Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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