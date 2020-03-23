OPPO, akıllı telefon kullanıcılarını aileleri ve sevdikleriyle buluşturuyor

İSTANBUL (AA) – OPPO, sevdikleri uzakta olan, çocukları yurt dışında okuyan ya da torunlarını göremeyen yaşlıların duydukları özlemi göz önünde bulundurarak, çağrı merkezinde başlattığı yeni hizmetiyle akıllı telefon kullanıcılarını aileleri ve sevdikleriyle buluşturuyor.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünün yayılımını önlemek amacıyla alınan tedbirler, insanların sosyal hayatlarından mahrum kalıp evlerde vakit geçirmelerini gerektirdi.

"Evde Kalın" çağrısını göz önünde bulundurarak yeni bir uygulamayı hizmete alan OPPO, kişilerin evde zaman geçirdiği günlerde yüz yüze göremediği sevdikleriyle görüntülü görüşmeye destek oluyor.

Sevdikleri uzakta olan, çocukları yurt dışında okuyan ya da torunlarını göremeyen yaşlıların duydukları özlemi göz önünde bulunduran OPPO, çağrı merkezinde yeni bir hizmet başlatarak akıllı telefon kullanıcılarını aileleri ve sevdikleriyle buluşturuyor.

Uygulamaya alınan hizmet kapsamında OPPO'nun çağrı merkezini arayan tüm kullanıcılar, kullandıkları akıllı telefonun markası göz etmeksizin, nasıl görüntülü görüşme yapabilecekleri konusunda yetkililerden destek alabilecek. Cihazlarında internet erişimi bulunmuyorsa kullandıkları operatör üzerinden veri hattını nasıl açabilecekleriyle ilgili de yönlendirmeli olarak bilgi sahibi olabilecek.

Videolu görüşmenin nasıl yapılacağı da OPPO'nun çağrı merkezini arayanlara adım adım anlatılacak ve akıllı telefonun video uygulamaları konusunda bilgilendirme yapılacak. Verilecek tüm bilgiler, yapılacak tüm yönlendirmeler, veri hattını açtırırken faturasına bir tutarın yansıyıp yansımayacağı gibi soruların cevapları özellikle 65 yaş üzerindeki kişiler için oldukça yararlı olacak.

Görüntülü görüşmede sadece WhatsApp uygulaması hakkında bilgilendirmenin yapılacağı bu hizmet nisan ayı sonuna kadar geçerli olacak.

OPPO Türkiye Çağrı Merkezi'ne 0850 433 67 76 numaralı hattan ulaşılabilecek.