OPPO'nun Reno4 serisi Türkiye'ye geliyor

İSTANBUL (AA) – OPPO, ilk kez üç farklı modelle birlikte gelecek Reno4 Serisi'ni Türkiye'de tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, Reno4 Serisi ilk kez portföyünü genişleterek Reno4 Pro, Reno4 ve Reno4 Lite olmak üzere üç farklı modelle kullanıcılara sunulacak. Bilinen tüm ortak özelliklere sahip olan üç üründen her biri aynı zamanda kendi avantajlarını da sunacak.

90 Hz yenileme hızına sahip, sınırsız ekranıyla Reno4 Pro, kullanıcıların görsel duyularına ve dokunsal algılarına hitap ediyor. Kullanıcılar, 65W SuperVOOC 2.0 hızlı teknolojisiyle birlikte gelen Reno4 Pro'yu sadece 36 dakikada yüzde 100 şarj edebilecek, 5 dakikalık şarjla YouTube'da 4 saate kadar video izleyebilecek.

– Ekim ayında Türkiye pazarında

Reno4 Serisi'nde, portre fotoğrafçılığını ve video çekimlerini bir üst düzeye çıkartan bir dizi yaratıcı kamera özelliği bulunuyor.

Yenilikçi kamera özellikleri sayesinde Reno4 Serisi tek çekimde bile kullanıcıların 'canlı gibi' fotoğraf çekmesini mümkün kılıyor.



Portföye yeni katılan Reno4 Lite modeli sosyal medyada fark yaratmak isteyenler için mükemmel bir portre telefonu olarak dikkat çekiyor.

Modelin yenilikçi görüntüleme teknolojisiyle sizi kameranın önünde canlandıran yaratıcı portreleri kolayca çekebileceksiniz. Reno4 Serisi ekim ayında Türkiye pazarında raflardaki yerini alacak.