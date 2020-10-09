Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın ikinci etabı sona erdi

ANKARA (AA) – Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın ikinci etabı, 15 ilde düzenlenen müsabakalarla tamamlandı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üç etap olarak planlanan yarışın ikinci etabının sona erdiği ifade edildi.

Balıkesir, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya, Sakarya, Bartın, Edirne, Aydın, İstanbul, Karabük, Ordu, Çanakkale, Muğla ve Denizli yapılan ikinci etap yarışları sonucunda kategorilerine göre lider olan isimler şöyle:

Elit erkekler: Gültigin Er.

Elit kadınlar: Esra Nur Gökçek.

Genç erkekler A: Enes Kızılcık.

Genç kadınlar A: Birsu Ulkat.

Genç erkekler B: Emir Aracı.

Genç kadınlar B: Elif Sayın.