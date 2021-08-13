Ordu, Artvin ve Rize’den endişe verici sel haberleri

Ordu’nun Fatsa ilçesinde aniden etkili olan şiddetli sağanak sele dönüştü. Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda iş yerini su bastı. Artvin’de ise akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde küçük çaplı dere taşmaları meydana geldi.

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Fatsa ilçesinde gün içinde aralıklarla görülen ve akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında, caddelerde ve ara yollarda yükselen yağmur suları, insanları tedirgin etti. Kısa sürede debisi yükselen yağmur suyu, ilçenin birçok noktasında bulunan iş yerlerine dolarak hasara neden oldu.

Esnaflar, birbirlerine destek çıkarak iş yerlerini sulardan temizlerken, Karadeniz Sahil Yolu’nda da taşkınlar nedeniyle oluşan su birikintisi, trafiğin durmasına neden oldu. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan ilçede sağanak yağış devam ederken, belediye, karayolları ve ilgili ekiplerin bölgedeki çalışmaları ve tedbirleri sürüyor.

ARTVİN’DE DERELER TAŞTI

Uyarıların ardından Artvin’de beklenen yağışlar başladı. Şavşat ilçesinin Armutlu mahallesinde yağmur etkisiyle taşan dere yolları çamura buladı. Bazı köylerde tarım arazileri zarar görürken, yağışın durmasıyla hayat normale döndü.

Öte yandan Yusufeli ilçesinde etkili olan yağış Evren mahallesinde bulunan derenin taşmasına sebep oldu. Taşan dere karayolunu ulaşıma kapatırken, bir kamyon ve sürücüsü taşan derenin ortasında mahsur kaldı.

Aracını hareket ettiremeyen sürücünün yardımına Yusufeli Belediyesi ekipleri koştu. Kamyon bulunduğu yerden kurtarılarak güvenli bölgeye çekildi. Ekipler iki ayrı ilçede de çalışmalarını sürdürdüğünü öğrenildi.

RİZE’DE HEYELAN

Çayeli ilçesine bağlı Kestanelik, Karaağaç, Derecik Güzeltepe Köyü’nde derenin taşması sonucu heyelanlar meydana geldi. İlçeye bağlı Beyazsu Köyü’nde ise derenin getirdiği heyelan köprünün yıkılmasına sebep oldu.

Rize İl Özel İdare Ekipleri tarafından tıkanan dere yatağının açılmasıyla olası bir su baskınının önüne geçildi. Yine Beyazsu köyünde debisi artan derenin suları dere yatağında bulunan cami lojmanının duvarlarına çarptı. Çevre sakinleri korku dolu dakikalar yaşadı.

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