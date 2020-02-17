Ordu Valisi’nin İmamoğlu’na açtığı davada video skandalı!

23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesindeki kampanya sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Karadeniz’de mitingler düzenlemişti.

İmamoğlu’nun mitinglerin ardından 5 Haziran 2019 günü İstanbul’a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda yaşanan VIP tartışması sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği öne sürülmüştü. Ordu Valisi, İmamoğlu’na kendisine hakaret ettiği iddiasıyla dava açmıştı.

Davanın ilk duruşması 7 Şubat 2020 tarihinde Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma salonunda hakim tarafından izletilen görüntü kaydı nedeniyle İmamoğlu’nun avukatları reddi hakim talebinde bulundu.

VİDEO KAYDI İZLETTİRİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat tarafından Ordu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan reddi hakim dilekçesinde, “Hakimin, hakkında hüküm kurulacak konudaki kanaatini açıkça belirtmesi ve bunu duruşma tutanağına geçirmesi, önceden görüş bildirmeme (ihsas-ı rey) ilkesine aykırı olduğu ve hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürdüğü” gerekçe olarak gösterildi.

“GÖSTERMELİK YARGILAMA”

Reddi hakim talepli dilekçede, 7 Şubat günü görülen duruşmada hakim Mehmet Bıyıklı’nın henüz tanıklar dinlenmeden iddianameye konu eylemler hakkında bir video görüntüsünü duruşma salonunda oynatıp buna ilişkin kendi beyanları dahi alınmadan “sanığın video kaydının 1.38 saniyesinde tanık polis memurlarının önüne gelerek ‘vali itlik yapmıştır’ dediği mahkememizce gözlemlenmiştir” ifadesini duruşma tutanağına geçirdiğine dikkat çekildi.

YÖNLENDİRME İHTİMALİ

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

* Bu sözlerin söylendiği tarafımızca inkar edilmektedir ve kovuşturma tam olarak bu konuda yapılmaktadır. Hakkında kovuşturma yapılan bir konuda görüş beyan edilmesi ancak hükümle birlikte mümkündür.

* Hakimin bunun aksine davranışları yargılamanın göstermelik olarak yapıldığını göstereceği gibi o an duruşmada henüz dinlenmemiş ve sonrasında talimatla dinlenecek tanıkları yönlendirme sonucunu da doğurmuştur.

AKP’DEN ETKİLENDİ

* Müvekkile yakınlık duyanlar sözlerinin bu yönde olmadığını düşünmesine karşın seçimde müvekkilin rakip partisi olan AK Parti ve çevresinin kanaati iddia edilen sözlerin söylendiği şeklinde olmuştur.

* Herkes gibi sayın mahkeme hakiminin bir düşünceye sahip olması normal olmakla birlikte hakimin müvekkile rakip olan AK Parti üyelerinin ısrarlı görüşlerinden açıkça etkilendiği ve bu davranışıyla yargılamayı bir kanaat edinmek için değil kanaatini gerekçelendirmek için yaptığı anlaşılmıştır.

“TARAFSIZLIĞINDA ŞÜPHE”

* Olay günü müvekkilin 21 adet coşkulu miting yapması ve bu konuda müvekkilin ses kısıklığı nedeniyle sözlerinin yanlış duyulabileceğine dair teknik raporlar sunacağımızı, tanık beyanları ile aslında herkesin de o sözleri iddia edilen şekilde duymadığını ortaya koyacağımızı belirtmemize rağmen bu sözlerin söylendiği şeklinde sayın hakimin görüşünü yazılı olarak ortaya koyması açıkça ihsas-ı reydir ve bu durum hakimin tarafsızlığında şüphe yaratmıştır.

USULİ İŞLEM YAPILMASIN

Dilekçede görevinin gereklerine açıkça aykırı davranan hakim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayette ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulacağı bildirildi.

Adalete olan güvenin zedelenmemesi ve yargılamanın daha sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi adına tarafsızlığı konusunda şüphe oluşan hakim Mehmet Bıyıklı’nın reddi hakkim talebinin kabul edilmesi, bu konuda karar verilinceye kadar hiçbir usuli işlemin yapılmaması talep edildi.

KARAR ÜST MAHKEMEDE

Hakim Mehmet Bıyıklı konuyla ilgili mütalaasında yapılan işlemin CMK’nın “Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması” başlıklı maddeleri gereği uyulması zorunlu bir usul kararı olduğunu, bu konunun “hakimin reddi “gerekçesi yapılamayacağını savundu. Bir üst mahkemeye gönderilen reddi hakim talebi, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanacak.