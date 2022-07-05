Ordu’da deniz dolgusuna geçit yok

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenilen deniz dolgusu ve kıyı düzenleme projesine karşı açılan davayı çevreciler kazandı. Mahkeme, proje için verilen ÇED raporunu iptal etti.

İsmail AKDUMAN

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Melet ırmağı ile Turnasuyu ırmağı arasında ki sahil şeridine deniz dolgusu yaparak kıyı düzenleme ve bisiklet yolu yapmak istedi. Ancak çevreciler ve vatandaşlar ekolojik dengenin bozulacağını ileri sürerek Ordu 1. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), mahkemenin proje için verilen ÇED raporunu iptal ettiğini açıkladı.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN BALIKÇI BARINAĞININ YAPIMINA DEVAM EDİLDİ

ORÇEV yönetim kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ünye ve Gülyalı ilçeleri arasında yer alan sahilde denizin doldurulmak istendiğini ve halkın kıyılardan yararlanmasının engellenmeye çalışıldığı belirtildi. Açıklamada, kente ihanet eden ve zarar verenlere karşı hukuksal mücadele edildiği vurgulanarak, “Bu zamana kadar kıyı düzenleme ve deniz dolgusu adıyla yapılan projelere açtığımız davaların tümü lehimize sonuçlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararlarına uymayıp suç işlemeye devam ediyor. Rıhtım ve Melet Irmağı arasında parça parça ve bütüncül projeleri oldu. Davaları kazandık. Melet Irmağı doğu yakasına balıkçı barınağı yapmaya başladı, dava açtık kazandık. Ancak mahkeme kararına uymayarak barınağı hemen hemen bitirdiler” denildi.

YENİ DAVAYI DA ÇEVRECİLER KAZANDI

ORÇEV Yönetim Kurulu açıklamasında kıyı düzenlemesi için açılan açtıkları davayı da kazandıkları vurgulanarak, “Son olarak Melet Irmağı ile Turnasuyu Irmağı arasında kıyı düzenleme, bisiklet yolu ve deniz dolgusu adıyla bir proje hazırlanmıştı. İtirazımızı yaptık. Dava açtık. Bilirkişi Heyeti hazırladığı raporla haklılığımızı ortaya koydu.

Ordu 1. İdare Mahkemesinde yapılan duruşma sonrası mahkemenin verdiği karar da Bilirkişi Heyetinin raporu doğrultusunda iddialarımızı kabul ederek lehimize karar verdi. ÇED iptal edildi. Böylece kıyı düzenleme ve deniz dolgusu adıyla yapılan projelerin tümünün ekolojik dengeyi ve kuralları gözetmeden yapıldığı ortaya çıkmış oldu” ifadelerine yer verildi.

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