Ordu'da iki cipin çarpıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı

ORDU (AA) – Ordu'da meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi Şahincili Caddesi'nde T.Y. yönetimindeki 52 AAZ 266 plakalı cip ile Nedim Yalçın yönetimindeki 52 GS 829 cip çarpıştı. Kazada Nedim Yalçın ile oğlu Berk Yalçın yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrolde T.Y'nin alkollü olduğu belirlendi. Polis, aracı T.Y'nin değil de başka birinin kullandığı iddiası üzerine Olay Yeri İnceleme ekiplerine bilgi verdi. Ekipler, sürücüyü tespit için 52 AAZ 266 plakalı araç içerisinden parmak izi aldı.

Bu arada, kazaya karışan sürücülerin yakınları olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Polis kavga edenleri güçlükle ayırdı.

Polisler ayrıca, kaza yerine gelen vatandaşları sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle uyardı.