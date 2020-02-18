“Orduda sadece Kemalistler değil NATO’cu subaylar da var” – Gün Başlıyor (18 Şubat 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, son günlerde Darbe söylentilerinin sıkça konuşulur olmasına değiniyor. Abdullah Gül’ün Erdoğan’a karşı ortak adaylığı ihtimalini ve erken seçimi yorumlayan Ataklı, Fetö’nün siyasi ayağı tartışmalarını değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:

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