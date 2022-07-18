Ordu’da taşkın: Ev ve iş yerlerini su bastı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Ilıcalı deresi taştı. İki iş yeri ile 10 evi su bastı.

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Ilıca Mahallesi’nden geçen Ilıca Deresi, gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kuvvetli yağmurda taştı. Taşkın nedeniyle iki iş yeri ile 10 evi su bastı. İlçede bazı yollarda ve tarım arazilerinde heyelanlar meydana geldi.

İhbarla bölgeye Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su basan noktalar ile ulaşıma kapanan yollar için çalışma başlattı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, “Yağış biraz daha devam etse, büyük bir tehlike, felaket olabilirdi. 2016 yılında yaşadığımız sel afeti aklımızda. Onun için tedbirlerimizi daha önceden almıştık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Şu an için mağdur veya sıkıntılı bir yerimiz yok” dedi. (DHA)

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