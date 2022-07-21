Ordulu esnaf: Kârımız günden güne eridi, artık yevmiyeye gitsem daha fazla kazanırım

Ordulu esnaf, İYİ Parti liderine dert yandı. Pandemi döneminde kazandığı cirodan yarı yarıya kâr kaldığını, şimdiyse 200-300 lira kâr edebildiğini anlatan esnaf, “Bugün ben yevmiyeye gitsem daha fazla kazanırım, neredeyse kârım yok” dedi.

İsmail AKDUMAN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu’nun Korgan ilçesinde vatandaşlara seslendi, esnafın dertlerini dinledi.

“15 YILDAN BERİ BÖYLESİNİ İLK DEFA GÖRDÜM, HALİMİZ PERİŞAN”

15 yıldan beri dolmuşçuluk yaptığını belirten vatandaş “Bu yıl mazot koyamadım arabama. 2 çocuk okutuyorum, halimiz perişan” dedi.

“HER SEÇİMDE KANDIRILIYORSUNUZ”

Ordulu vatandaşlar, Korgan’da Fatsa yolunun yapılmadığından dert yandı. Akşener ise, “Her seçimde Korgan halkı kandırılıyor. Biz bunu konuşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Korganlılar, İYİ Parti liderine, “Korgan’da siyanürlü altın arama alanı var. Yaylalar gitti gümbürtüye” derken Akşener de bu konuyu takip etme sözü verdi.

ESNAF, KAZANCININ GÜNDEN GÜNE NASIL ERİDİĞİNİ ANLATTI

İYİ Parti liderinin Korgan’da ziyaret ettiği çiğ köfte dükkanı işletmecisi, “İşler vahim. Bu ay bağkurumuzu ödeyemedik” dedi. Esnaf, ekonomik durumu şöyle özetledi:

”Pandemide 1.500 lira ciro kazanıyordum, pandemiden sonra da 1.500 lira ciro kazanıyorum. Önceden yarı yarıya kâr kalırdı şimdi 200-300 lira. Bugün ben yevmiyeye gitsem daha fazla kazanırım, neredeyse kârım yok.”

Aynı zamanda EYT’li olduğunu belirten esnaf, Akşener’e “EYT konusunda güvencemiz sizsiniz” dedi.

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