Ordulu gençler ramazanda Osmanlı geleneğini yaşatıyor

ORDU (AA) – Ordu'da gençler, belirli adreslere ramazan ayı dolayısıyla iftarlığın yanı sıra eski bir Osmanlı geleneği olan "diş kirası" dağıtıyor.

Ordu Genç İHH Birimi ile Ordu Gençlik Merkezi tarafından kentte belirlenen bazı adreslere, ramazan boyunca iftar yemeği ulaştırılıyor. Ayrıca, Osmanlı geleneğinde yer alan "diş kirası" adı altında içinde bir miktar para yer alan keseler hediye ediliyor.

Etkinlik öncesi gazetecilere açıklamada yapan Ordu Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Sena Yüksel, faaliyet kapsamında Osmanlı zamanında uygulanan diş kirası geleneğini özellikle gençlere bir nebze de olsa hissettirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yüksel, Osmanlı'da ramazan aylarında iftara gelen misafirlere uğurlandıkları sırada bir hediye takdim edildiğini belirterek, "Bu hediye, bir havlu, peçete ya da keseye para koyularak, 'siz bizim iftarımıza misafir oldunuz, bizim için dişlerinizi yordunuz ve bizim sevap kazanmamıza vesile oldunuz' demek amacıyla verilen bir hediyedir. Bu kesenin, havlunun veya peçetenin içinde genellikle para oluyor. Bu parayı açıktan vererek insanları mahcup etmemek amacıyla bu şekilde veriliyor." dedi.

Bu yıl ramazan ayında gençlere misafir olamadıklarını, onları da misafir edemediklerini ve birlikte iftar açamadıklarını dile getiren Yüksel, bu nedenle onlara iftar vakti için iftariyelik ve kese verdiklerini kaydetti.

Ordu Genç İHH Birimi Temsilcisi Muhammet Emin Aydın da bu akşam İHH'nın ilgilendiği aileler ve yetimler ile Gençlik Merkezi'nde yıl boyunca faaliyet gösteren gönüllü gençlere ikramda bulunacaklarını ve hediye vereceklerini söyledi.