Ordulu üreticilere zirai don uyarısı

ORDU (AA) – Ordu Valiliği, üreticileri zirai dona karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojiden alınan son verilere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sistemiyle bu geceden itibaren 19 Mart Perşembe öğle saatlerine kadar Ordu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde (700 metre üzeri) yoğun kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İlin sahil ve orta kesimlerinde (200-600 metre) ise 16 Mart Pazartesi gece saatlerinden itibaren 19 Mart Perşembe sabah saatlerine kadar hafif ve orta şiddetli buzlanma, 600 metre üzerinde orta, yer yer kuvvetli buzlanma ve zirai don olayı beklendiği ifade edilen açıklamada, başta ulaşım olmak üzere tarımsal faaliyetle uğraşan çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.