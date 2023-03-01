Organ nakli için sahte belgelerle ‘kuzen’ oldular, yakalandılar

Organ ve doku ticareti suçuna teşebbüs eden 5 şüphelinin yakalandığı operasyon Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. İddiaya göre, Makedonya uyruklu böbrek hastası A.R.’nin organ nakli olması gerekiyordu. Bunun için böbreğiyle doku uyumu olan bir donör arıyordu. Aradığı kişiyi sosyal medyada organ satışı yapılan bir hesap üzerinden buldu. A.R.’nin görüştüğü Kosova uyruklu D.M. para karşılığı böbrek naklini kabul etti. İkili arasında naklin Türkiye’de yapılması kararlaştırıldı.

ETİK KURULDAN GEÇMEDİ

A.R. ve D.M. önce yasal prosedürleri aşmaya çalıştı. D.M. böbreğini A.R.’ye gönül rızası esasına göre vermek istediğini ve aralarında para ilişkisi bulunmadığını iddia ederek, 3 Kasım 2022’de İstanbul Valiliği bünyesinde toplanan etik kurulan müracaat etti. Ancak etik kurulca yapılan incelemede ikilinin sosyal medyadan tanışığı ve böbrek naklinde para ilişkisi olduğunu belirledi. Bunun üzerine talep reddedildi.

HASTANE ÇALIŞANLARI ŞÜPHELENDİ

Etik kuruldan geçemeyen ikili bu sefer de farklı bir yöntem denedi. İddiaya göre A.R. ve D.M. sahte belgelerle kendilerini teyzeoğlu olarak göstererek İstanbul’da özel bir hastaneye başvuru yaptı. Kendilerini akraba göstererek etik kurul onayına ihtiyaç duymadan nakil gerçekleştirmek isteyen ikili bu sefer de hastanedeki görevlilerin dikkatini çekti. Durum polise bildirildi. Konunun uzman ekipleri özel hastaneye gönderildi. Evrakları incelenen ve sahte olduğu anlaşılan iki isim de gözaltına alındı. Çapraz sorgularında akraba olmadıkları anlaşıldı.

YARDIM EDENLER DE GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı araştırmada, A.R.’nin babasının da E.R.’nin de sahte belgeler hazırlanması konusunda yardım ettiği belirlendi. Ayrıca K.Ö. isimli bir kişinin hastane işlemlerinde yardımcı olduğu anlaşıldı. Makedonya uyruklu A.R. adlı başka bir şüphelinin ise aracılık yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Haklarında da adli işlem yapılan şüphelilerin sınır dışı edileceği öğrenildi.