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4 Mayıs 2023
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Organize işler! 150 milyon liralık vurgunun akılalmaz detayları ortaya çıktı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sait Y.’nin kurduğu ayçiçek yağı imalatı şirketi aracılığıyla Fransa ve Arap ülkelerinde bulunan iş insanlarına ulaşarak yağ satışı vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

Ekipler, Sait Y. ile birlikte dolandırıcılık çetesi üyesi olduğu belirlenen 49 şüpheliyi yakalamak için dün şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, Sait Y. ile oğlu Mehmet Y.nin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 12 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin banka hesaplarındaki suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnakta toplam 7 daire, 763,87 metrekare arsa ve 5 araca tedbir kararı uygulandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 19 bin Euro, 15 bin dolar, 23 bilezik, 2 altın tespih, 5 altın yüzük, 13 lüks marka kol saati, 16 çeyrek altın, çeşitli ziynet eşyaları, çok sayıda senet ve makbuz ele geçirildi.

İŞ İNSANLARINI EĞLENCEYE GÖTÜRMÜŞLER

Operasyonun ardından Sait Y.nin, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesinde göstermelik bir yağ fabrikası açtığı, dış ticaret mezunu oğlu Mehmet Y.nin ise buradaki görüntüleri paylaşarak sosyal medya hesabı üzerinden ucuz yağ satış ilanları verdiği ortaya çıktı. Sait Y.nin, kendileriyle iletişime geçen iş insanlarını, göstermelik üretim yapılan fabrikada gezdirdiği, sonrasında da eğlenceye götürdükleri belirtildi.

Sait Y.nin kendisine güvenen iş insanlarından anlaşma kapsamındaki paranın yarısını peşin olarak, kalanını da sahte gümrük belgelerini gönderdikten sonra banka hesabı üzerinden aldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, firari 12 kişiyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. (DHA)

Alaturka Online
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