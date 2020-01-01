Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Organize İşler Sazan Sarmalı güçlü oyuncu ve güldüren senaryosuyla 2019’un en sevilen yapımları arasında yer alıyor. Organize İşler Sazan Sarmalı’nın konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor.

Geçtiğimiz senenin en konuşulan yapımlarından olan Organize İşler Sazan Sarmalı komedi dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Organize İşler Sazan Sarmalı’nda kimler oynuyor ve konusu ne? İşte merak edilenler…

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI

Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan’a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU

Organize İşler Sazan Sarmalı, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.