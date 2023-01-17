Organları bağışlanan Zeynep’in ailesinden kızlarının ölümünde ihmal iddiası

Baba Hamza Fidancı, Antalya Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bedensel engelli kızlarının geçirdiği skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatının ardından tedavisinin evde sürdüğünü söyledi.

Zeynep’i 22 Aralık’ta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle ambulansla hastaneye götürdüklerini belirten Fidancı, “yer yok” denilmesi üzerine eve dönmek zorunda kaldıklarını öne sürdü.

Fidancı, ağrının devam etmesi üzerine ertesi gün özel bir hastaneye gittiklerini anlatarak, doktor muayenesinin ardından MR çekimi yapılan kızından tahliller için kan alındığını ifade etti.

“Şikayetler çok ciddi, gece problem yaşarsak ne yapalım” diye sorduğunda doktorun, “Hastaneye başvurursunuz” yanıtını verdiğini iddia eden Fidancı, saat 20.00 sıralarında hastanedeki işlemleri bittiğini ve eve gittiklerini kaydetti.

EVDE KALBİ DURDU

Fidancı, saat 21.20 gibi Zeynep’in solunumunun ve kalbinin durduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

“Karşı komşum acil doktoruydu ondan yardım istedik. Yaklaşık 56 dakika kalp masajı yaptılar. Hastanede hemen tomografiye aldılar. Kafa içi basıncın arttığını ve basıncın beyinciğe baskı yapıp solunumu durdurduğunu söylediler. Gece ameliyata aldılar. İkinci bir şant taktılar ama çocuğum kurtulamadı. İhmal yüzünden çocuğumuzu kaybettiğimizi düşünüyoruz. ‘Zeynep 8 can kurtardı’ diye haberler yapıldı ama Zeynep de bir candı. Zeynep’in canı için hiçbir şey yapılmadı. Çocuk iki gün boyunca bu kurumlara başvurup bir tedavi istedi. Fakat bir karşılığını alamadı. Vefat etti.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailenin avukatı Abdullah İlkkahraman ise Zeynep Sükeyna Fidancı’nın ölümüyle ilgili ihmal ve kasti durumların oluştuğunu değerlendirerek, 4 Ocak’ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını aktaran İlkkahraman, “Cumhuriyet Başsavcılığı kesinlikle titiz bir şekilde soruşturmasını yapacaktır. Kasti veya ihmali hareketlerde bulunanlar hakkında dava açılacaktır. Süreci takip ediyoruz.” dedi.

Antalya’da ani kalp durması sonucu 31 Aralık 2022’de beyin ölümü gerçekleşen Zeynep Sükeyna Fidancı’dan alınan organlar 1-5 Ocak’ta Antalya ve Ankara’da 8 hastaya nakledilmişti. (AA)