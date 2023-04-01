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1 Nisan 2023
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Orhan Ak’tan Kayserispor maçı açıklaması: Camiamıza güzel bir hediye vermek istemiştik…

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Kayserispor’a 4-3 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yönetimin değiştiği bu süreçte camiaya bir hediye vermek istediklerini ama olmadığını belirten Orhan Ak, “Seyir olarak keyifli bir maç oldu. Öncelikle böyle bir Ramazan gününde buraya gelen taraftarımızı mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz. Özellikle bu dönemde yeni başkanımız, yönetimimiz, camia için güzel bir hediye vermek istemiştik bunu yapamadık. Özellikle ilk yarıda beklediğimizin tam tersi bir oyun… Savunma kısmını maalesef yapamadık bugün. Oyunu çevirmek isterken taktiksel planlara bazen sadık kalamıyoruz. İkinci yarıda 3-1’lik skora rağmen oyuna döndük ve 3-3’ten sonra oyun bize dönmüş, kazanabileceğimiz bir durum oluştu. Orada yine basit bir bireysel hatamız sonucunda 4-3 öne geçmeleri, tamamen psikolojik üstünlüğü onlara verdi. Kayserispor’a başarılar diliyoruz. 3 gün sonra belki de bu senenin en önemli maçına çıkacağız. Oyuncularımız elinden gelen çabayı gösterdiler ama maalesef olmadı” ifadelerini kullandı.

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