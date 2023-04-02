Orhan Ak’tan kötü başlangıç

Yeni başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin, sezon sonuna kadar teknik adamlık koltuğunu emanet ettiği Orhan Ak, mutlak zafer parolasıyla çıktığı maçtan 4- 3’lük yenilgiyle ayrıldı. Abdullah Avcı’nın istifası sonrası Adana Demirspor mücadelesinde geçici hoca olarak takımın başında yer alan ve 4-1 kazanan Ak, bu kez hüsran yaşadı.

Orhan hocanın ilk 11’de Yusuf Yazıcı ile başlaması çok tartışılırken, skor 3-3’e geldikten sonra sahanın iyilerinden Markovic’i çıkarması, ardından da Abdülkadir ve Siopis’i kenara alması, Trabzonspor’un oyun iştahını düşürdü. Bardhi dışında yaptığı hamlelerin neredeyse hiçbiri tutmayan Orhan Ak, Kuzey Makedonyalı futbolcuyu da orta sahada iyi oynamasına rağmen sol kanada çekti.

‘En önemli maça çıkacağız’

Maç sonrası açıklamalarda bulunan 47 yaşındaki çalıştırıcı, “Seyir olarak keyifli bir maçtı ama kazanamadık. Ramazan gününde buraya gelen taraftarımızı mutlu edemediğimiz için çok üzgünüm. Yeni yönetime ‘hoş geldin’ hediyesi vermek istemiştik. Olmadı. Savunma tarafında bir türşü toparlanamadık. Bireysel hatalar, değişin psikoloji… 3 gün sonra, kupada belki de sezonun en önemli maçına çıkacağız” dedi.

Süleyman Cebeci ilk kez kadroda

U19takımınınyıldız isim Süleyman Cebeci, ilk kez A takımla maç kadrosunda yer aldı. 20yaşındakiortasaha oyuncusunun, sezon sonunda bitecek kontratının uzun süreli şekilde uzatılması bekleniyor. Abdullah Avcı’nın daha önce “Elimde6-7tane10numaravar” diyerek takıma girmesini veto ettiği genç yıldız, bu sezon U19’daçıktığı23maçta17gol, 10asistlikmuazzambirskor katkısı göstermişti. Pilot takım anlaşması imzalandı Trabzonspor ile2.Lig ekiplerinden1461Trabzon Fk arasında pilot takım anlaşması yapıldı. Maçtan önce gerçekleştirilen

İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Kendimize baktığımızda oyuncu potansiyeli çok yüksek bir bölgenin tam ortasındayız. Ama bu potansiyeli işleyemiyoruz, geliştiremiyoruz. Bu yüzden bu protokolü çok değerli ve önemli buluyorum” dedi. 1461TrabzonFK’nınpatronu Celil Hekimoğlu ise “Trabzonspor ne zaman altyapıdan kopmaya başladıysa, berabere konomik sorunlarda başladı .O yüzden bu anlaşma çok kıymetli” diye konuştu.

Taraftar yine maça gelmedi

Basel maçını kaybederek Avrupa’ya veda ettikten sonra Trabzon fedi. 40 bin kişilik tribünlerde yaklaşık 6 bin civarında taraftar vardı. Karadeniz ekibi, son yıllarda en az seyirciye karşı oynadığı bir maçı geride bıraktı. Trabzonspor, hafta içinde kupada Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Önümüzdeki hafta sonu ise deplasmanda Kasımpaşa ile lig mücadelesi var.