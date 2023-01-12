Orhan Arlı Vefat Etti

Los Angeles’in sevilen iş adamlarından ve Türk Amerikan Toplumunun önde gelen isimlerinden Orhan Arlı bugün (Ocak 11, 2023) UCLA Ronald Reagan Hastanesi’nde vefat Etti.

Alaturka Ailesi olarak Orhan Arlı’ya Allah’tan rahmet, sevenlerine ve kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Orhan Arlı kimdir?

İstanbul’da doğup büyüyen Arlı’nin mutfak yolculuğu, yerel ürünler, baharatlar ve otlar kullanarak ailesi için yaratıcı yemekler hazırladığı annesinin mutfağında başladı. İsviçre’nin Zürih kentindeki Swiss Hotel Association’dan otel yönetimi derecesi, İsviçre’de Kursaal Baden A.G.’de uygulamalı eğitim, yaratıcı yemek pişirme konusunda doğuştan gelen bir yetenekle birleştiğinde, Arli’nin üst düzey catering ve etkinlik planlama alanında kariyer yapma hayalini pekiştirdi. Arlı, 19 yaşında İstanbul’daki beş yıldızlı Hilton Oteli tarafından “sofra başında yemek pişirme ve servis” yapmak üzere işe alındı. Arlı’nin hatırı sayılır yetenekleri, Chicken Bombay veya Steak au Poivre gibi özenle hazırlanmış, zarif mezelerin hazırlanmasında ve ardından muhteşem bir tatlı flambe finalinin hazırlanmasında kullanıldı. Birkaç yıl sonra İstanbul Sheraton, Arlı’yi Şef Sommelier olarak işe aldı.

Arli, Cornell Üniversitesi’ne katılmak için Amerika Birleşik Devletleri’ne gelmeyi hayal etti. Öğrenim ücreti kazanmak için Arli, Royal Caribbean Cruise Line’da bir işi kabul etti ve sonunda Amerika’ya yerleşti. Arli’nin engin niteliklerinin, deneyimlerinin ve doğal yeteneklerinin doruğu, ona Los Angeles’taki efsanevi Chasen’s restoranında planlamayı denetleyen ve koordine eden İkram ve Ziyafet Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna getirdi.

Arli, Chasen’s ile on dokuz yıl boyunca şanlı ve tatmin edici bir kariyere sahipti. Chasen’s her gece çeşitli müşterilerle dolup taşıyordu; stüdyo yöneticileri, film yıldızları, politikacılar veya uluslararası ileri gelenler dahil.

Arli’nin en unutulmaz Chasen deneyimlerinden biri, Başkan Reagan’ın 86. doğum günü partisi ve Başkanlık Kütüphanesinin açılışıydı. Chasen’s, duygusal nedenlerle parti mekanı olarak seçildi; Ronald Reagan, Nancy Davis’e özel bir kabinde evlenme teklif etti. Parti, sunucu olarak Merv Griffin’in rol aldığı, Chasen’in otoparkındaki gölgelikli bir çadırda yapıldı. 400’den fazla seçkin konuktan oluşan listede Başkan Gerald Ford, General Colin Powell ve California Valisi Pete Wilson da vardı. Her şey mükemmel bir şekilde düzenlenmişti, tek bir şey eksikti, o da doktorun talimatıyla evde olan onur konuğu! Çok uzun süre katılanların anılarında parıldayan bir geceydi.

Başkan Reagan’ın görev süresi boyunca, Chasen’s ayrıca gizli servis üyelerinden oluşan maiyetiyle birlikte patronluk yaptığı tek Los Angeles restoranıydı. Her Pazar akşamı Başkan Reagan en sevdiği yemeği yerdi: Sezar salatası, Peynirli Tost, Tavuklu Turta ve Coupe Snowball.

Chasen’in bir başka sevgi dolu hatırası, John Wayne’i onurlandıran bir film galasının olduğu akşam. Katılan çok sayıda konuk arasında Bob Hope ve Elizabeth Taylor da vardı. Özel menü taleplerinden biri de, özel squab siparişi veren Elizabeth Taylor dışında herkes için hazırlanan “meşhur Chicken Pot Pie” oldu. Bay Hope (bezlemenin özel bir sipariş olduğundan habersiz), Bayan Taylor tuvaletteyken Bayan Taylor’ın kundakına girmeye karar verdi. Taylor, özel olarak sipariş ettiği ana yemeğinin bir kısmının eksik olduğunu keşfetmek için masasına döndü! Neyse ki, Arlı iyi hazırlanmıştı ve hemen servis edilmek üzere başka bir kundakçıyı hazırlamıştı!

Chasen, 1995 yılının Nisan ayında işyerini kapattı, ancak Arli’nin catering, etkinlik planlama ve otel ve restoran yönetimi konusundaki sınırsız bilgisi paha biçilmezdi. Arli’s Exclusive Catering kuruldu ve kısa süre sonra Tinsletown’da konuşulmaya başlandı.

Arli aynı zamanda film galalarına, ödül ziyafetlerine ve törenlerine ve Arnold Schwarzenegger, Andy Garcia, Demi Moore, Ashton Kutcher ve Elton John gibi sunucu veya hosteslerin ünlü partilerine de yabancı değil. Arli’nin Özel İkramı çoğu zaman bir gelin ve damadın düğün gününü olağanüstü, büyülü ve endişesiz hale getirmede etkilidir.

Doğum günü partileri, baby shower partileri, nişan partileri, mağaza açılışları, bayram toplantıları, küçük ya da büyük yemekli davetler, Arlı ve profesyonel ekibinin rehberliğinde daha şık ve özel hale geliyor.

Arli’nin catering kariyeri, Richard Nixon ve Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanelerinin açılış töreni partilerinin yanı sıra Universal Studios Başkanı Lew Wasserman’ın Başkan Clinton’ı onurlandırmak için ev sahipliği yaptığı çeşitli toplantılar dahil olmak üzere önemli olaylarla doludur.

Başkan Reagan da dahil olmak üzere Arli, altı Birleşik Devletler başkanı için etkinlikler düzenledi. 1994 yılında, bir Başkanlık partisinde uygulanan sıkı güvenlikle yaptığı işbirliği nedeniyle, Arli, “Birleşik Devletler’in yasa uygulama sorumluluklarına üstün katkılarından dolayı minnettar takdir” olarak Birleşik Devletler Gizli Servisi “Başkanlık Etkinlikleri için Takdir Belgesi” ile ödüllendirildi. Devletler Gizli Servisi.”

2004 yılında Arlı’nın Türk-Amerikalı akranları, olağanüstü yardımseverliği, iyi niyeti ve gurbetçi arkadaşlarına ve topluma verdiği destek nedeniyle ona bir ödül verdi.

Arlı’nın kişisel ilgi alanları, kariyeri kadar çeşitli ve benzersizdi. Hevesli, rekabetçi bir tenis oyuncusu, yüzücü ve dövüş sanatçısıydı. Arlı ilk dövüş sanatları üniformasını şeker çuvallarından yaptı. Arlı, gençliğinde 110 metrelik engellerde uzmanlaşmış bir şimşek pisti koşucusuydu. Müziğin her türlüsünden hoşlanır ve özellikle Türkiye’ye özgü el davulu çalmaktan hoşlanırdı.