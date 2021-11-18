Orhan Gencebay hakkındaki o iddia doğru çıktı

Orhan Gencebay’ın geçen ay corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı haberlerini yalanlayan eşi Sevim Emre, yeni bir paylaşımda bulunarak iddiaları doğruladı.

Sanatçı Orhan Gencebay hakkında geçen ay corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve Şişli’deki özel bir hastanede tedavi altına alındığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Gencebay’ın eşi Sevim Emre ise bu haberleri yalanlayarak, “Orhan babanız gayet iyi, kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberler e itibar etmeyin” açıklaması yapmıştı.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak corona iddialarını doğruladı.

“BİR AY ÖNCE CORONA OLDUK”

Emre yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hala aşıya karşı olanlar var. Canlarım; Orhan Baba’nız ve ben bir ay önce korona oldu. Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı.”

“KABUS GİBİYDİ”

“Orhan Baba’nız katıldığı bir etkinlikte bu virüsü almış. Tabii ki ben de temaslı oldum. Çok korktum, kabus gibiydi. Organ Baba’nın kalp rahatsızlığı beni çok endişelendirdi ama şükürler olsun çok hafif atlattık. Aşılı olmamız ve benim erken hissetmem, Orhan Baba’nızı hemen hastaneye götürmem hastalığın kötü seyrini engelledi. Sağlık Bakanlığı’mızın ve doktorlarımızın özeni ile sağlığımıza kavuştuk. Rabbime şükürler olsun. Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği özene sonsuz teşekkürler. Aşı olun…”

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