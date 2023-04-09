Orkun Kökçü için dev talip, dev rakam! Sezonun transferi…

Hollanda Eredivisie’de şampiyonluğa koşan Feyenoord’un kaptanı Orkun Kökçü özellikle iki sezondur gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Geride bıraktığımız sezonu 9 gol, 9 asistle tamamlayan başarılı orta saha oyuncusu bu sezon da 12 gol, 3 asistle oynuyor.

22 yaşında ama kaptan ve lider

Kısa sürede A Milli Takımımız’ın da vazgeçilmez isimlerinden biri olan yıldız futbolcu 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında da Ermenistan filelerini 1 kez sarsmış ve 2-1’lik zaferde büyük rol oynamıştı. Hem oynadığı oyun hem de yaşına rağmen saha içindeki liderliğiyle ön plana çıkan Feyenoord’un 22 yaşındaki kaptanı için devler sıraya girmiş durumda.

30 milyon Euro ayırdılar

İngiliz basını, iki yönlü bir oyuncu isteyen Mikel Arteta’nın Orkun’u çok beğendiği, maliyet ve yaş olarak da Arsenal’ın bu transfere onay verdiğini yazdı. The Sun’da yer alan habere göre Arsenal, Orkun için 30 milyon sterlin ayırdı. Orkun için yapılan analizde, “Sadece 22 yaşında olduğu göz önüne alındığında, Arteta’nın Arsenal’da oluşturduğu genç kadroya da uyuyor” yorumu yer aldı.

6 İngiliz ekibi peşinde

Elbette Avrupa’nın en formda isimlerinden biri olan milli oyuncumuz için tek ciddi talip Topçular değil. Yine İngiliz basınından Mirror; Manchester United, Tottenham, Brighton, Leicester City ve West Ham United’ın, 22 yaşındaki futbolcuyu Ajax karşılaşmasında takip ettiğini yazdı.

Avrupa’ya damga vurdular

Ancak şu ana kadar da en ciddi talibin Portekiz’den çıktığı habere eklendi. Mirror’un haberine göre; genç futbolcuları sattığı büyük rakamlarla ün kazanan ve bu sezon Roger Schmidt yönetiminde futboluyla Avrupa’ya damga vuran Benfica’nın, Orkun Kökçü’yü takip ettiğini belirtti.

Dev teklif hazırlıyorlar

Kırmızı-Beyazlılar’ın bu transfer için 35 milyon Euro’luk bir teklif hazırlığında olduğunun altı çizildi. Sezon sonunda Portekiz devininin, Feyenoord’un kapısını yıldız orta saha için çalacağı da eklendi.