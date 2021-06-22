Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Hatay'da çıkabilecek muhtemel yangınlara hazır

HATAY (AA) – Hatay'ın Arsuz ilçesinde Orman Yangınlarıyla Mücadele Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Yangına İlk Müdahale Deposu'nun bulunduğu alanda düzenlenen toplantıda, yangın sezonunun başladığını söyledi.

Hatay'ın 12 ay yangın çıkabilen birinci derecede hassas bölgede bulunduğunu dile getiren Koç, kentin yüzde 38'inin ormanlarla kaplı olduğu belirtti.

Koç, bölgede geçen sene çıkan yangınlara değinerek, "Geçen sene bölgemizde 101 yangın çıktı. Bu yangınlar sonucu 4 bin 978 hektar ormanımız yandı. Bu 101 yangının İskenderun, Belen ve Samandağ yangınları olmak üzere 3 tanesi büyüdü. Şu ana kadar bu 3 büyük yangın bölgesine 1 milyon 250 bin fidan diktik. Yıl sonu itibarıyla da 4,5 milyon daha fidan dikeceğiz. Bu sahaları tamamen gençleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yangınsız bir sezon dileğinde bulunan Koç, oluşabilecek yangınlar için de gerekli hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci de bu sezon bölgede 2 yangın söndürme helikopterinin görev yapacağını ifade etti.

İzci, tedbirlerin geçen yıla göre arttırıldığını, valilik tarafından orman yangınları konusundan hassas olan 30 mahalleye su tankerleri dağıtıldığını aktardı.

Konuşmaların ardından Orman Bölge Müdürlüğü personelinin yangına müdahalede kullandığı ekipmanlar tanıtıldı.

Öte yandan, basın mensuplarına helikopterle geçen yıl çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlar havadan gösterildi.