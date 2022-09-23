Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris yangınının bilançosunu açıkladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde çıkan orman yangınının bir gün sonra kontrol altına alındığını ve 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Mustafa SARIİPEK

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bir açıklama yaparak 21 Eylül Çarşamba günü Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınının bir gün sonra kontrol altına alındığını ve 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Müdürlük ayrıca dün(Perşembe) akşam saatlerinde Ula Kızılyaka Mahallesi’nde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangınının büyümeden kısa sürede söndürüldüğünü ve 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bilgisini verdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA 14 UÇAK, 36 HELİKOPTER, 398 ARAÇ VE 1.597 PERSONEL KATILDI

Açıklamanın devamında, “Marmaris Yalancıboğaz yangınında orman teşkilatımızın kara ve hava güçlerinin yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gelen destek güçleriyle birlikte 14 uçak, 36 helikopter, 398 araç ve 1.597 personel söndürme çalışmalarında görev almıştır.

Soğutma çalışmalarının ardından yanan alanların tekrar yeşertilmesi için orman teşkilatımızca çalışmalara hemen başlanacaktır. Orman yangınlarıyla mücadelede aynı zamanda bir vatan savunmasıdır. Bu mücadelede görev yapan tüm kamu, kurum, kuruluş ve personeline teşekkür ediyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde Yeşil Vatan İçin Tek Yürek” ifadeleri kullanıldı.

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