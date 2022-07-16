Orman Genel Müdürlüğü’nden önümüzdeki 3 gün için uyarı

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde ormanlık alanların yakınlarında bu riski arttıracak davranışlardan kaçının” denildi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangını konusunda vatandaşları uyardı.

OGM’nin sosyal medya hesabından ‘Dikkat’ notuyla yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

* “Orman yangını açısından riskli günler yaşıyoruz.

* Önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde ormanlık alanların yakınlarında bu riski arttıracak davranışlardan kaçının.

* Orman yangınına sebebiyet vermenin ciddi bir suç olduğunu unutmayın.”

METEOROLOJİ DE UYARMIŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla genelinde olması muhtemel orman yangını disk değerlendirmesi yaparak yangına karşı uyarına bulunmuştu.

Açıklamada, “17 Temmuz saat 09 ile 18 Temmuz saat 22’ye kadar sahil kesimlerinde hava sıcaklığı 38-42 derece arasında olacak. İç kesimlerde 32-36 derece sıcaklık oluşacak. Yüzde 10-30 ile nem oranı düşük seviyede seyredecek. Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 30-50 kilometre/saat beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

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