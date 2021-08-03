Orman yangını Bozdoğan’da  kontrol altına alındı, Kavaklıdere’de sürüyor 

Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Başalan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde başlayan ve Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine doğru yayılan yangının Başalan bölgesindeki bölümü söndürüldü. Kavaklıdere ilçesinde ise gece boyunca devam eden yangın nedeniyle üç mahalle boşaltıldı.

LATIF SANSÜR

Bozdoğan’ın Başalan Mahallesi’nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Başalan bölgesinde kontrol altına alındı. Kavaklıdere Mahallesi’nde ise devam ediyor. Bozdoğan Belediyesi gelişmeyi, “İlçemiz Başalan Mahallesi’nde başlayan orman yangını maalesef hepimizin ciğerini yaktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle bölgenin büyük bölümüne ve Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi sınırları içine yayıldı. Yangın, 03.08.2021 Salı saat 03:00 itibariyle Bozdoğan sınırlarımız içinde kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Temennimiz Muğla tarafımızın da biran önce kontrol altına alınıp söndürülmesidir” ifadeleriyle duyurdu.

KAVAKLIDERE’DE ÜÇ MAHALLE BOŞALTILDI

Kavaklıdere’ye sıçrayan yangının kontrol altına alınmasında ise güçlük çekiliyor. Nebiler ve Harmanbelen mahallelerinin ardından Menteşe Mahallesi de tahliye edildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 14 arazöz ve su tankeri, 6 dozer ve treyler, 8 teknik personel, 4 orman muhafaza memuru, 57 yangın söndürme işçisi, belediye araçları ve vatandaşlar canla başla mücadele veriyor.

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