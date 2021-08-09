Orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

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Alaturka Online
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Antalya’nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Yayınlanma: 01:22 – 10 Ağustos 2021

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Orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında orman yangınının şüpheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince ‘Kasten Orman Yangınına Neden Olma’ suçundan tutuklandığı bildirildi. Soruşturma işlemlerine çok yönlü olarak titizlikle devam edildiği bildirildi. İHA

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