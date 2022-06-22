Orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı 

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Alaturka Online
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Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı 

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı’nın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Marmaris ilçesi Amazon Koyu Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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