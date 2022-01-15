Orman yangınları için 2 milyar 400 milyar liralık alım

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı Yatırım Programı açıklandı. Orman yangınlarıyla havadan mücadele için 19 helikopter ve 5 uçak alınacak. Tedarik 4 yıl içinde sağlanacak ve 2 milyar 400 milyon harcanacak.

Yusuf DEMİR

Son 3 yıldır orman yangınlarına hazırlıksız yakalanan ve yeterince uçak tedarik edilemediği için Ege ve Akdeniz kıyılarında binlerce hektar ormanını kaybeden Türkiye kendi yangın filosunu kurmak için önemli bir adım attı.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına, helikopter ve uçak alımı için 2 milyar 400 milyon lira kaynak aktarılması öngörüldü.

Programda 2022 yılından sonraya kalanlar başlığı altında kaydedilen projeyle 19 helikopter ve 5 yangın söndürme uçağı alınması kararlaştırıldı. Projenin bitiş tarihi 2026 olarak gösterildi.

YENİ UÇAKLAR 4 YIL İÇİNDE GELECEK

Yangın söndürme uçağı tedariki, üst üste yaşanan felaketlerin ardından yıpranan Orman Bakanlığı’ndan alınarak bu yıl Savunma Sanayi Başkanlığı’na verildi.

Tüm süreçleri gizli tutulan ihalede son aşamaya gelindiği öğrenildi. Resmen açıklanmasa da tüm işaretler Rus Beriev Be-200 uçaklarını gösteriyor. Rus basını, iflasın eşiğinde olan şirketin Türkiye’nin siparişlerine bel bağladığını yazıyor. SSB, 2.4 milyarlık olduğu belirtilen ihaleyi istediği şirkete verme imtiyazına sahip.

Yangın söndürme uçağı tedarikinde, sipariş verildikten sonra üretim ve teslim sürecinin yaklaşık 4 yılı bulabileceği belirtiliyor.

3 YIL İÇİN YİNE KİRALAMA İHALESİ

Yeni uçaklar bu yıla yetişmeyeceği için Savunma Sanayi Başkanlığı uçak alımının yanı sıra kiralama ihalesi de açtı.

SSB web sitesinden orman yangınlarıyla havadan mücadele için 6 ayrı ihale ilanı yayınladı. Toplam 20 uçak ve ilanda belirtilmeyen sayıda helikopter 3 yıl için kiralanacak.

İhalelerde özel bir imtiyazı olan SSB doğrudan alım yetkisine sahip. SÖZCÜ’nün ısrarlı sorularına rağmen ihale süreçleriyle ilgili bilgi verilmedi. İhalenin hangi usulde yapılacağını, ne kadar bütçe ayrıldığı açıklanmadı.

THK UÇAKLARI YİNE İHALE DIŞI

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın duyurduğu yangın söndürme uçağı ihalesinde bu yıl da 5 bin litre şartı konuldu. THK’nın elindeki uçaklar 4 bin 900 litre kapasiteli. Oysa THK uçakları TUSAŞ tarafından bakıma alınmış ve kısa zamanda uçacak hale geleceği açıklanmıştı.

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