ORMAN YANGINLARI NEDEN SÖNDÜRELEMEDİ? #shorts

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Sayıştay raporlarının açıklanmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’de bu yaz çıkan orman yangınlarına dair hangi usulsüzlükler ve ihmaller gündeme geldi? — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir
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