Ormanda odun kesen bayanın boğazı kesildi

Rize’nin Çayeli ilçesinde motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu boğazı kesilen kadın hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Sefalı köyünde M.A. (46) çaylık alanda akrabası E.K. (33) ile kış hazırlığı için motorlu testereyle odun kesti.
BOĞAZI KESİLDİ
Kesilecek odunu tutarken ayağı takılan E.K, M.A’nın kullandığı motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu boğazı kesildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın hayatını kaybederken M.A. ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. (AA)