Ormandaki turizm projesinin altından büyükşehir belediye başkanının kızı çıktı

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, ormanlık alanın ortasındaki parseli eko turizm alanı yapmak için imar planını değiştirdi. Açılan dava sonrası alanın Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün’e ait olduğu ortaya çıktı.

İlker KILIÇASLAN

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi‘nin geçen ocak ayındaki olağan meclis toplantısında, Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi’ndeki ormanlık alanın ortasında bulunan 101 ada 291 parselin eko turizm alanına çevrilmesine yönelik imar planı AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilmişti. Tartışmalara sebep olan kararla ilgili CHP‘li ve İYİ Partili meclis üyeleri ise rant elde edileceği iddiasıyla ‘ret’ oyu kullanmıştı.

Kabul edilen tartışmalı kararın iptali içinde CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent Mersinli konuyu CHP Yunusemre İlçe Başkanı avukat Yalçın Arcak ve partili avukat Yiğit Can Özkan ile birlikte yargıya taşımıştı.

MAHKEMENİN ARA KARARINDA DİKKAT ÇEKEN İSİM

Eko turizm alanı kararı için Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, alanda keşif yapılması ve malik sahibi olduğu ifade edilen kişiye ihbarda bulunması için ara verildi. Mahkeme heyeti tarafından verilen ara kararda, dava sonucundan etkilenme ve hak kaybı ihtimali olan mülk sahibinin MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün’ün olduğu ortaya çıktı.

Verilen ara kararda şu ifadelere yer verildi: “Dava konusu olayda verilecek hükmün dava konusu taşınmazın maliki Merve Ergün’ün hak ve menfaatini etkileyecek nitelikte görüldüğünden Merve Ergün’e ihbarına, dosyanın tekemmül sürecinin devam ettiği hususunun ve dava dilekçesi örneğinin adı geçene tebliğine, yöntemine uygun olarak hazırlanacak dilekçelerle başvurma harcı ve posta ücreti yatırılması suretiyle ‘davayı kazanmasında hukuksal yararı bulunan taraf yanında’ davaya katılabileceğinin bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi.”

DAVA ÖNCESİ VE SONRA İKİ FARKLI İSİM

Davayı açan CHP’li Bülent Mersinli’nin avukatı olan CHP Yunusemre İlçe Başkanı Avukat Yalçın Arcak yaptığı açıklamada, eko turizme çevrilen alanın meclis kararı öncesi ve sırasında MHP’li büyükşehir belediye başkanı Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün’ün arkadaşı olduğu iddia edilen kişiye ait olduğunu, ancak açtıkları dava sırasında alanın satışı acele bir şekilde yapılarak Merve Ergün’e geçtiğinin ortaya çıktığını ifade etti.

CHP’li avukat Arcak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi

– Edindiğimiz bilgilere göre bu alan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi kararı çıkmadan önce Talha Ferruh Güvenir isimli bir şahıs tarafından satın alınıyor. Bu şahsında Manisa Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızının arkadaşı olduğunu öğrendik.

– Biz dava dilekçesini verdiğimiz zamanda alanın sahibi bu isim görünüyordu. Sonra davayı açmamız ve verilen ara kararla ilgili geçen süreçte alanın birden satışı yapılarak Merve Ergün’ün üzerine geçiyor. Sanırım nasıl olsa bu karar meclisten geçti, hukuken de bu konuda haklıyız gibi düşündüler daha dava sonuçlanmadan alanı Merve Ergün’ün üzerine geçirdiler. Bu davadan bir şey çıkmaz dediler. Bu durumda şaibeli iş yaptıkları ortaya çıktı.

– Mahkeme Merve Ergün’e “Sen gel bu davayı takip et, bu dava sonrası sıkıntı yaşayabilirsin” diyor. Tek kişiye ihbarda bulunulması demek, bu arsanın tamamen sahibinin Merve Ergün olduğunu gösteriyor. Eğer başka ortaklar olsaydı onlara da ihbarda bulunulurdu. Ama böyle bir şey yok. Artık usulsüzlükleri alenen yapmaya başladılar.

“KENTİN EN BÜYÜK YOLSUZLUĞU”

Davayı açan CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent Mersinli, imar planı değişikliği yapılarak eko turizm alanı olarak çevrilen bölgede büyük rant olduğunu iddia ederek, alanın sahibinin Cengiz Ergün’ün kızı çıkmasının da bu iddiaları doğrular nitelikte olduğunu söyledi.

Eko turizm yapılacak olan alanın kadastral yolu olmadığını ve bu bölgeye herhangi bir tesisin yapılamayacağını dile getiren CHP’li Mersinli şu ifadelere yer verdi:

– Bu alan dört tarafı ormanla çevrili. Buraya ulaşan kadastral bir yol yok. Normal de bu tür tesis için ormanda geçiş izni vermez. İmar yönetmeliği bir planlanma yaparken şunu söylüyor. Tarımsal alan veya orman çevresinde bir kadastral yol yoksa, burada sadece kamu yararı olan konularda yani hastane, okul gibi konularda imar izni verebilirsin diyor.

– Şimdi bunlar siyasi güçleri arkalarına alarak, “Oradan buradan izini nasıl olsa alırız” düşüncesiyle böyle bir işin içerisine giriyorlar. Bize şunu gösteriyor ki, bu yerde asla eko turizm diye bir olay olmayacak. Burayı tamamen ranta çevirecekler. Hem Manisa’nın tepeden görünmesi, hem de İzmir’e yakın olması sebebiyle bu bölgeyi villalarla donatacaklar.

“HAVUZLU VİLLALARLA DOLACAK”

– Belki göstermelik küçük bir mesire alanı yapacaklar. Ama gerisi tamamen havuzlu villalarla dolacak. Bu bölgede Manisa tarihinin en büyük rantı var. Bu alanda milyarlık rant dönecek. Bu kentin yakın tarihinin en büyük yolsuzluğu. Merve Ergün’ün bu arazinin sahibi olması demek bizim iddialarımızı doğru olduğu anlamına gelir.

“MAHKEME SONUÇLANMADAN ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞ”

CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mersinli kararın iptali için açılan dava sonuçlanmadan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin eko turizmi olarak belirlenen alanda çalışmalara başladığı dile getirdi:

“Yaptığımız incelemelerde alana ulaşım için geçici bir yol açılmış. Alt yapı çalışmalarına başlanılmış. Manisa 2. İdare Mahkemesi daha karar vermeden bu alanda çalışmaların başlaması hukuka aykırıdır. Neden bu konuda aceleci davranıyorlar hala anlamış değiliz. İktidarın gücünü arkalarına alarak hukuk tanımamazlığa devam ediyorlar.”

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